シトロエンC3プルリエル1.6

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商品詳細
ボディタイプ...クーペボディタイプ...オープンカー燃料タイプ...ハイオク車年式...平成17年式 セミオートMT 革張りシート 22年製冬タイヤ・チェーン付走行距離...15万km〜 車検 2024年9月20日まで クラッチ\u0026アクチュエーター交換、タイベル交換、 ラジエーター交換、 パワーウインドウユニット交換、全輪サス交換、 一都三県については購入者指定場所に自走していきます。
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