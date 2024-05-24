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シトロエンC3プルリエル1.6
商品番号 X91783210745
商品名

シトロエンC3プルリエル1.6
ブランド名 シトロエン
特別価格 税込 60,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボディタイプ...クーペボディタイプ...オープンカー燃料タイプ...ハイオク車年式...平成17年式　セミオートMT　革張りシート　22年製冬タイヤ・チェーン付走行距離...15万km〜　車検　2024年9月20日まで　クラッチ\u0026アクチュエーター交換、タイベル交換、　ラジエーター交換、　パワーウインドウユニット交換、全輪サス交換、　　一都三県については購入者指定場所に自走していきます。
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