ゴールドウイング フロアーボード ヒールシフター ブレーキペダル セット

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商品詳細
ご覧いただききありがとうございます。ゴールドウイングフロアーボードヒールシフターブレーキペダルセットです。２０１４年型のSC68で使用しておりました。使用には問題ない状態であると思いますが、あくまで中古品であることを御理解の上でご購入ください。よろしくお願いします。#GOLDWING#ゴールドウイング#カスタム#ツーリング#ステップ#旅行
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