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ゴールドウイング フロアーボード ヒールシフター ブレーキペダル セット
商品番号 D46898953007
商品名

ゴールドウイング フロアーボード ヒールシフター ブレーキペダル セット
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 8,351 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただききありがとうございます。ゴールドウイングフロアーボードヒールシフターブレーキペダルセットです。２０１４年型のSC68で使用しておりました。使用には問題ない状態であると思いますが、あくまで中古品であることを御理解の上でご購入ください。よろしくお願いします。#GOLDWING#ゴールドウイング#カスタム#ツーリング#ステップ#旅行
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