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Dr.Vranjes ROSSONOBILEディフューザー 詰め替え用リフィル付
商品番号 M80228688509
商品名

Dr.Vranjes ROSSONOBILEディフューザー 詰め替え用リフィル付
ブランド名 ドットールヴラニエス
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】Dr.VranjesGiftboxesCOFANETTOREFILLROSSONOBILE100ml+150mlドットール・ヴラニエスギフトボックスロッソノービレ100mlディフューザー+150ml詰め替え用リフィルセットドットールヴラニエスロッソ・ノービレルームフレグランスリードディフューザースティック付き【香り】ROSSONOBILE赤ワインをモチーフにしたDr.Vranjes最高級コレクション、ROSSONOBILE(ロッソノービレ)。こちらは100mlのディフューザーと150mlの詰め替え用リフィルがセットのギフトボックスです。スミレとバラが調和し柔らかく醸成したノートに、このフレグランスの特徴であるタンニンの繊細で気品ある香りがお部屋を包みます。幅をとらないミニサイズの為置く場所を選ばず、大切な人へのギフトとしてもおすすめです。・付属：スティック・生産国：ITALY
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