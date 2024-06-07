新品 クルティ ディフゥーザー テ THE 500ml

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2本ご購入の場合、合計金額から500円お値引きできます。■商品状態新品未開封2022/10月購入CULTIディフゥーザールームフレグランススタイルTHE500ml参考価格13200円THE（テ）煎茶やアールグレイの香り付けに使用するベルガモットなどをブレンドした、甘く香る煎茶の香りが日本人に馴染みやすい人気の香り。[ベルガモット/煎茶/グアヤク]宜しくお願い致します。
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