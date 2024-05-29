【廃盤品】ランプベルジェ　LAMPE BERGER ブラウンボトル

オイルと、ランプ本体、ピンクのランプケースのセット売りです。まとめてご購入いただける方のみ、ご検討をお願い致します。現在では廃盤となった、希少オイルとなります。全15種23本【新品・未開封】ヌートレ 3本ミント 2本シトロネル 2本サンタル 2本青リンゴ 1本ヒナギク 1本パチョリ 1本ブーケプロヴァンス 1本スイカズラ 1本オーシャン 1本エロイーズの海 1本チープル 1本ラベンダー 1本ロゼドウローズ 1本緑茶 1本（合計20本）＊こちらは全て未使用品として保管しておりましたが、重さを軽量したところ容器の残量が若干、ほんの数mlずつ異なるものがございます。長期保存によるものと思われますが、試しにキャップを回すと開封されてしまう為そのままとさせていただきます。ご了承くださいませ。【開封済】ヌートレ 2本ラベンダー 1本（合計3本）※残量はお写真4枚目にてご確認下さいませ。【おまけ】・オイル注ぎ用キャップ【注意事項】製造からお日にちが経過してますので、若干のラベルの劣化やボトルのスレがございます。長期保管品の為ご理解いただける方のみご検討よろしくお願いいたします。写真に映っている箱は発送の都合上、付きませんので、ご了承くださいませ。容量···1000ml〜容器···ペットボトル設置タイプ···置き型種類···オイル質問等ございましたらお気軽にコメント下さい。よろしくお願い致します。#ランプベルジェ #アロマ #アロマランプ#リラクゼーション #芳香剤 #ランプベルジェオイル #インテリア #フレグランス #アロマオイル



ランプ ベルジェ LAMPE BERGER 4719 4720 4661 フレグランス メンズ ...



ブラウンボトル 廃盤 ランプベルジェ製アロマオイル アジア版 ヌートレ 1000ml 2本セット



ブラウンボトル 廃盤 ランプベルジェ製アロマオイル アジア版 スズラン 1000ml 2本セット



ブラウンボトル 廃盤 ランプベルジェ製アロマオイル アジア版 パチョリ 1000ml 2本セット



ブラウンボトル 廃盤 ランプベルジェ製アロマオイル アジア版 ミント 1000ml 2本セット



ブラウンボトル 廃盤 ランプベルジェ製アロマオイル アジア版 オーシャン 1000ml 2本セット



LAMPE BERGER アロマランプ Oval メゾンベルジェ Maison Berger (LAMPE ...



LAMPE BERGER PARIS ランプベルジェ - 通販 - pinehotel.info



ランプ ベルジェ LAMPE BERGER フレグランス メンズ レディース コスメ アロマオイル 1L ホームフレグランス アロマランプ インテリア 香り ルームフレグランス オイル アロマ リラックス ブランド プレゼント ギフト メゾン ベルジェ Maison Berger



masa様専用 未使用 ランプベルジェ アロマオイル 廃盤 ラベンダー 6本 ...



ブラウンボトル 廃盤 ランプベルジェ製アロマオイル アジア版 ジャスミン 1000ml 2本セット



LAMPE BERGER - ランプベルジェ ランプ2本セットの通販 by みるち's ...



ランプベルジェ茶色ボトル - アロマグッズ



国産NEW ランプベルジェオイル 寅次郎様専用の通販 by くみちゃん's ...



ランプベルジェ アロマオイル 1000ml パート２ lamp berger1000ml ...