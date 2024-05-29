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【廃盤品】ランプベルジェ　LAMPE BERGER ブラウンボトル
商品番号 F92373323694
商品名

【廃盤品】ランプベルジェ　LAMPE BERGER ブラウンボトル
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 19,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オイルと、ランプ本体、ピンクのランプケースのセット売りです。まとめてご購入いただける方のみ、ご検討をお願い致します。現在では廃盤となった、希少オイルとなります。全15種23本【新品・未開封】ヌートレ　3本ミント　2本シトロネル　2本サンタル　2本青リンゴ　1本ヒナギク　1本パチョリ　1本ブーケプロヴァンス　1本スイカズラ　1本オーシャン　1本エロイーズの海　1本チープル　1本ラベンダー　1本ロゼドウローズ　1本緑茶　1本（合計20本）＊こちらは全て未使用品として保管しておりましたが、重さを軽量したところ容器の残量が若干、ほんの数mlずつ異なるものがございます。長期保存によるものと思われますが、試しにキャップを回すと開封されてしまう為そのままとさせていただきます。ご了承くださいませ。【開封済】ヌートレ　2本ラベンダー　1本（合計3本）※残量はお写真4枚目にてご確認下さいませ。【おまけ】・オイル注ぎ用キャップ【注意事項】製造からお日にちが経過してますので、若干のラベルの劣化やボトルのスレがございます。長期保管品の為ご理解いただける方のみご検討よろしくお願いいたします。写真に映っている箱は発送の都合上、付きませんので、ご了承くださいませ。容量···1000ml〜容器···ペットボトル設置タイプ···置き型種類···オイル質問等ございましたらお気軽にコメント下さい。よろしくお願い致します。#ランプベルジェ　#アロマ　#アロマランプ#リラクゼーション　#芳香剤　#ランプベルジェオイル　#インテリア　#フレグランス　#アロマオイル
http://narcologia.ru/goods/reproduce593655.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming771692.html
http://narcologia.ru/goods/preference764938.html

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