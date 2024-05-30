【月末まで値下げ】【香彩堂】 白檀Ｓサイズ ２箱セット

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商品詳細
【こちらは２箱セットの出品です】香彩堂さんの桐箱入りのお香です。写真撮影の為に開封のみしております。１箱に12g(約40本)入っており、燃焼時間は１本20〜25分になります。【定価】3500円（税込3850円）１箱→3200円２箱セット→6000円(１箱3000円)５箱セット→14000円(１箱2800円)10箱セット→25000円(１箱2500円)※10箱セットはご希望の場合専用出品致します#お香#沈香#香彩堂
http://narcologia.ru/goods/plaque317307.html
http://narcologia.ru/goods/response98742.html
http://narcologia.ru/goods/capitation949308.html
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