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Jo Malone ジョーマローンロンドン　ディフューザー
商品番号 P62498445937
商品名

Jo Malone ジョーマローンロンドン　ディフューザー
ブランド名 ジョーマローンロンドン
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョーマローンロンドンポメグラネートノアールセントサラウンドディフューザーです。昨年いただいたものですが、別の香りを使っているので出品します。未使用品です。内容量　165mlスティック10本箱は大きめのものですが、こちらに入れてお送りします。大胆で官能的な赤いシルクのイブニングドレスに着想を得た香り。ザクロ、ラズベリー、プラムのみずみずしいフルーティな香りにピンクペッパーが効いていて、さらには華やかなカサブランカとスパイシーなウッディ調が加わり非常に洗練された印象を演出します。#PomegranateNoirScentSurround#ジョーマローンロンドン#ジョーマローン#ディフューザー
http://narcologia.ru/goods/response489642.html
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