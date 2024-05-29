Jo Malone ジョーマローンロンドン　ディフューザー

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商品詳細
ジョーマローンロンドンポメグラネートノアールセントサラウンドディフューザーです。昨年いただいたものですが、別の香りを使っているので出品します。未使用品です。内容量 165mlスティック10本箱は大きめのものですが、こちらに入れてお送りします。大胆で官能的な赤いシルクのイブニングドレスに着想を得た香り。ザクロ、ラズベリー、プラムのみずみずしいフルーティな香りにピンクペッパーが効いていて、さらには華やかなカサブランカとスパイシーなウッディ調が加わり非常に洗練された印象を演出します。#PomegranateNoirScentSurround#ジョーマローンロンドン#ジョーマローン#ディフューザー
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