脱毛器 光脱毛器 フラッシュ IPL 家庭用脱毛器 全身脱毛 男女兼用 #687 ...

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商品詳細
北海道、沖縄、離島への配送は別途郵送料がかかります。対象の方はコメント欄にコメントをお願いします。●重さ：約273g●光源技術：パルス光●照射回数：40万回●サイズ：206mm*113mm*91.5mm【冷感機能\u002640万回照射回数】クール機能・冷感機能を搭載。照射回数は約99万回で交換不要です。肌の色と箇所に合わせて5段階の照射レベルを調節可能。適用部位：顔（頬骨より下の部分）、髭、脚、腕、指脇の下、ヒザ、ビキニライン等全身。【快適安全に脱毛・ムダ毛処理】皮膚にやさしい光エネルギーを照射し、毛のメラニン色素に光を当てることで毛根にダメージを与え脱毛や抑毛を実現。照射された部分の毛は一旦抜け落ち、その後再生された毛が細くなったり、生えてくるスピードも遅くなります。細胞の再生を促進し肌の弾性を回復効果もあります。【自宅で便利＆8週間で脱毛】エステサロンと同じIPL方式を採用。週に1〜2回、4週間で効果が現れます。初めてご利用の方はレベル1がオススメ。下記の状況は本製品を使用しないでください。●皮膚感覚の弱い方●アトピー性皮膚炎、皮膚損傷、開放性傷口のある方●光線過敏の方●化粧品、服装や金属などに過敏しやすい方●妊娠中・授乳中・生理中の方●過去2週間に過度な日焼けした方●８歳以下の幼児
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