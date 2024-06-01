新品 柿渋(タンニン)カテキンプラス シードコムス 9ヶ月

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新品柿渋(タンニン)カテキンプラスシードコムスの出品です。その他の個数も販売していますので覗いて見てください#ts柿渋(タンニン)#tsサプリメント【賞味期限】2026年2月【梱包発送方法】防水仕様のクッション封筒又はゆうパケットポストminiの封筒にて発送いたします。値下げ交渉はご遠慮ください。即購入可能です。【商品概要】・メーカー:seedcoms(シードコムス)・商品名:柿渋(タンニン)カテキンプラス・サプリメント・サプリ・健康食品・ダイエット・美容・エイジングケア・滋養強壮・アンチエイジング・生活習慣病予防・口臭・匂い・体臭・臭い【成分表】1粒重量430mg×90粒【約3ヶ月分】1粒あたりの主要原料・柿抽出物…70mg・緑茶エキス…60mg(ポリフェノール含有30％以上、カテキン含有20％以上)