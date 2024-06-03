【10袋】DHCフォースコリー20-40日分　賞味期限2025年

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商品詳細
DHCフォースコリー20日分80粒_10袋セット名称：コレウスフォルスコリー加工食品原材料：コレウスフォルスコリーエキス末（デキストリン、コレウスフォルスコリー抽出物）（インド製造）、澱粉/セルロース、グリセリン脂肪酸エステル、顆粒二酸化ケイ素、寒天、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1内容量：32.4g(1粒重量405mgx80粒)賞味期限：2025年12月～保存方法：直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。販売者：株式会社ディーエイチシー東京都港区南麻布2-7-1召し上がり量：1日2～4粒を目安にお召し上がりください。＊本品は天然素材を使用しているため、色調に若干差が生じる場合があります。これは色の調整をしていないためであり、成分含有量や品質に問題はありません。＊お値段交渉は受け付けておりません。すいません
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