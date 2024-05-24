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#マーチンアップ15包入り【３セット】
商品番号 F14677873906
商品名

#マーチンアップ15包入り【３セット】
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サプリメント形状···粉末#マーチンアップダイエットサプリ売ります！！賞味期限2024年７月こちらの商品はダイエットするにあたってサポートしてくれるサプリですこちらの商品を飲み続けるだけで痩せるとかじゃないですあくまでも運動しながら飲むと新陳代謝が通常より高くなり痩せていくと言う感じです自分は運動しながら飲んで3ヶ月で10キロは減りました個人差もありますが無いよりかはあった方が少しでも早く痩せると言う感じの商品です気になった方はぜひっ！！買ってみてください通常の値段で買いますと15包１セット5980円で販売されていますできる限りお安くご提供させて頂きます！！
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