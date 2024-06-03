京福堂　プロキオン　60カプセル×3箱セット

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プロキオンProcyon(60カプセル)x3箱使用期限2025年9月京大農学博士が研究の末に発見した、普段の食生活では摂取が難しいニンニク由来成分『オキソアミヂン200mg（約ニンニク13個分）』をこの２粒に凝縮。中高年にご支持いただいております。プロキオンは指定医薬部外品の承認を受けており、製造は国内のGMP認定工場製造ですので安心の品質。香料無添加。人工甘味料無添加。【一日摂取目安量】成人（15歳以上）1回1カプセルを1日2回（朝、晩）服用下さい。 【内容量】1箱60カプセル（約1ヶ月分）【お召し上がり方】水または、ぬるま湯でお飲みください。【効果・効能】滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給【成分】＜1日量2カプセル中＞オキソアミヂン末200mg、トコフェロール酢酸エステル10mg、チアミン硝化物8mg、添加物としてサラシミツロウ、ゴマ油、ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール液、パラベン、酸化チタン、赤色102号、黄色5号、青色1号、ポリソルベート80【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて冷暗所で保存してください。お子さまの手の届かない所に保管してください。【ご使用上の注意】用法・用量をお守りください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください。）しばらく服用しても症状が良くならない場合は直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談ください。使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。【発売元】株式会社京福堂【原産国】日本【商品区分】医薬部外品