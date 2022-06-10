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アジュバン　リ:エミサリー トリートメント1000g 業務用
商品番号 A33956126605
商品名

アジュバン　リ:エミサリー トリートメント1000g 業務用
ブランド名 アジュバン
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あくまでもメルカリでの販売になりますので神経質な方は美容室でのお買い求めをお勧め致します。自宅保存の為、すり傷、フィルムの破れ等はあるかもしれませんのでご了承の程、宜しくお願い致します。気持ちよく取引出来る方、お待ちしております。
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