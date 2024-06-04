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美品　プチバトー　ワンピース　カーディガン　セット　小鳥柄　12month
商品番号 K16111681968
商品名

美品　プチバトー　ワンピース　カーディガン　セット　小鳥柄　12month
ブランド名 プチバトー
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️プチバトー◾️小鳥柄ワンピース＆カーディガンset◾️12month74cm◾️美品小鳥柄が可愛いワンピースは、後ろが全てボタンになっているので、着脱しやすいです。ワンピースですが、ゆとりがあるので、大きくなってもチュニックとして着られます。うちの子は3歳頃まで着ていました。特筆すべきダメージはありません。
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