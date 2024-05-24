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【キッズ】ノースフェイスダウンジャケット★軽くて暖かいダウンジャケットです。★男女兼用★ゴールドウィンコリア製、YKKZIP、刺繍ロゴ状態：あまり目立ちませんが若干の汚れ有りです。カラー：ブラウンサイズ：140cm着丈60cm身幅47cm肩幅40cm袖丈52cm※素人採寸です☻キャンプ、グランピングなど、アウトドアにもおすすめ☻クリーニング済まだまだ着ていただける状態です一点物なので、早いもの勝ち！よろしくお願いします。☻送料無料☻匿名発送☻自宅保管/タバコ無し・ペット無し☻即購入・無言購入OK△多少の使用感でも気になる方はご遠慮ください△出品時に確認しておりますが、細かいキズやヨゴレを見落としている場合もございます。ご了承ください。#thenorthface#ノースフェイスダウンジャケット#ダウンジャケット#THENORTHFACE#ライトダウン#キッズ#ノースフェイスダウン