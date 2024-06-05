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ジャンベ　西アフリカ製　打面32cm 高さ62cm　djembe
商品番号 E26732638497
商品名

ジャンベ　西アフリカ製　打面32cm 高さ62cm　djembe
ブランド名 Espare
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1990年代後半に浅草にあるジャパンパーカッションセンターで正規購入したギニア製の高品質なジャンベです。当時1年程使いましたが、その後は倉庫に保管していました。去年、倉庫から出した際に打面の皮が破れていたので、新たにアフリカのヤギ皮を購入し、張り替えたばかりです。打面の直径は12〜13インチと音色の叩き分けが明瞭な最適サイズ、ボディの下にはシンプルな木彫か施されていてカッコいいです。技量がない為、チューニングはしてませんが、きちんとチューニングすれば、とても堅くて重い木なので、しっかりした低音から突き抜けるような高音まで、満足の行く演奏をお使いいただけます。同時に購入したセセも一緒にお付け致します。中古品です。細かい傷や汚れなど気にされる方はご購入をお控え願います。こちらの商品は値引き不可となります。即購入OK
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