ドール用家具　ブライス　リカちゃん　バービー

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商品詳細
ドール用の家具になります。ベッドピアノトイレットサイドテーブルダイニングテーブルライト日よけスタンド？バスタブソファーシャンデリア10点になります。ハウスは除外品です。アメリカのドールハウスの家具です。メーカーはキッズクラフトです。木製です。シャンデリアはプラスチック。ブライスにいかがでしょうか？中古にご理解のある方にお譲りしたいです。
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