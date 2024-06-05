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ドール用家具　ブライス　リカちゃん　バービー
商品番号 G16152709526
商品名

ドール用家具　ブライス　リカちゃん　バービー
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドール用の家具になります。ベッドピアノトイレットサイドテーブルダイニングテーブルライト日よけスタンド？バスタブソファーシャンデリア10点になります。ハウスは除外品です。アメリカのドールハウスの家具です。メーカーはキッズクラフトです。木製です。シャンデリアはプラスチック。ブライスにいかがでしょうか？中古にご理解のある方にお譲りしたいです。
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http://narcologia.ru/goods/Sydney587649.html
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