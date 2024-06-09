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ゴルフクラブ五本セット
商品番号 F88596154345
商品名

ゴルフクラブ五本セット
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 12,814 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら使用しないので出品します。ドライバー•スリクソン　ZR8009.5度シャフト　PT7S•スリクソン　ZX510.5度シャフト　MIYAZAKI6S•ヨネックス　NSNOV9度シャフト075SXウッドSQ15度シャフト　赤マナ　83X19度シャフト　赤マナ　73S多少のキズあります。よろしくお願いします中古品です#スリクソン#ナイキ#ゴルフ#ドライバー
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