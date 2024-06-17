2個セット　ミズノ　ストラップミニチュアグラブ　ミニグローブ

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商品詳細
天然皮革を使った本格的なミニチュアグラブ！天然皮革(牛革)を使用した本格的なミニチュアグラブ！ちょっとした記念品やバックやリュックなどのアクセサリーに最適。●ストラップミニチュアグラブ●メーカー名：ミズノ(MIZUNO)●品番：1GJYG09800●カラー：ブラック(09)ネットでは、品切れ、売れきれの人気商品です。2個セットです。
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