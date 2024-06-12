NIKE テニスシューズ オールコート エア ズーム ヴェイパー プロ

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商品詳細
CZ0220-033NIKEテニスシューズで室内履きで20回ほど使用しました使用に伴う汚れや傷はありますが、まだまだ使えます。サイズアウトしてしまったので出品します管理番号004サイズ...25〜25.5cm
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