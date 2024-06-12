【新品未使用】24時間以内発送確実　インフィニティバット糸井嘉男限定モデル

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＊魔法の様なバットです。＊新品未使用シュリンクフィルム付きです。＊ご入金確認後24時間以内に発送致します。＊大変多くの方から高評価を得られております。＊新品なので、割れや折れの心配が無いので安心 です！耐久性の面を考慮する方なら新品が断然オススメです！【グリップの重さ、ヘッドの重さをしっかり考えて作られているので、細かい事を意識する事なく、自然に振るだけでスイングが良くなるトレーニングバットです！！】•全長86センチ•重さ平均950g〜サイズ感はジュニア用になりますが、小学生1年生〜中学、高校、大人の方まで幅広く使用可能。⚫︎グリップを重くしてるため、打つ瞬間にヘッドが立ち、長打が打てるようになる！⚫︎グリップの重さで、下からバットが出る選手は自然と上からバットが出てくるようになる！#インフィニティバット#トレーニングバット#硬式バット#軟式バット#素振り#野球バット#少年#少女#カウンタースイング#野球器具#ヘッドランバット#ソフトボール#キレダスバット#ソフトボールバット#カウンター#大阪桐蔭#高校野球#少年野球#リトルリーグ#クーニンズ#クーニン#糸井嘉男#阪神タイガース#シークエンスバット