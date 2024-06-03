中田翔 投げ入れ 直筆サインボール

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商品詳細
2023年東京ドームの試合前に投げ入れられた直筆サインボールです。中田翔10投げ入れ用の柔らかいボールです。最初からサインにかすれがあります。座席に挟まりゲットしました。床には落ちていません。すぐにビニール袋に入れて持ち帰り、UVカットのケースに収納し暗所で保管していました。ボールとケースをセットでお送りします。お値下げ不可です。巨人巨人軍読売巨人軍直筆サインボール野球チーム···読売ジャイアンツ
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