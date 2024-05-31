■ヨネックス（YONEX） グリップテープ■30本 (白15本＋黄15本)

■説明：ウエット感覚がグリップのすべりを防ぎ、打球の衝撃を吸収します。吸汗性に優れていますので、激しいプレーや炎天下のプレー時に最適です。ウエット感に優れるロングセラーモデル。■商品内容：幅25mm長さ1,200mm厚み0,6mmロンググリップ対応 ３０本入カラー：ホワイト１５本＋イエロー１５本 （フィニッシングテープも同数入りです） 本来同じ色３０本で１パックなのですが、開封して違う色に入れ替えてみました。同じラケットを複数使われている方、違う色のグリップテープを巻いて目印にしてみてはいかがでしょうか？他の色の組み合わせも在庫があれば対応可能です。ご購入前にコメントよりご質問下さい。出品中の他のカラーは以下よりご確認下さい#YonexAC10230本カラー...ホワイト、イエロー種類...グリップテープ



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