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ピー 120（黒） （テニスストリング）新品未使用4本セット
商品番号 P34761670691
商品名

ピー 120（黒） （テニスストリング）新品未使用4本セット
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー：ミズノ（mizuno）品名：ピー120（黒）P-120（テニスストリング）長さ：12.2mゲージ：1.20mm状態：新品未使用パッケージ品（未開封）4パックセット打球感がマイルドなスピンストリング当方は非喫煙、ペットもいない環境です。一定期間で掲載は転々とする予定です。※以下メーカーサイトより引用サイズ：長さ／12.2mカラー：09:ブラック素材：ポリエステル原産国：台湾製仕様ゲージ／1.20mm構造：モノフィラメント価格：¥2,750(本体価格¥2,500)品番：63JGH950
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