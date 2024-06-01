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YONEX バドミントンシューズ
商品番号 K56600574267
商品名

YONEX バドミントンシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,596 円
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商品詳細

バドミントンで、2ヶ月程使いました。中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。サイズ···23cmお値下げ×簡易包装
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