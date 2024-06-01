阪神タイガース レプリカユニフォーム Mサイズ ピンク ミズノ TORACO ...

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野球チーム···阪神タイガース種類···レプリカユニフォーム1回試合へ行くのに着用しました。傷や汚れは見当たりません。写真の袋に入れて保管していました。断捨離中のため出品致します。トラコ野球チーム···阪神タイガース種類···レプリカユニフォーム