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阪神タイガース　レプリカユニフォーム　Mサイズ　ピンク　ミズノ　TORACO
商品番号 D90277301335
商品名

阪神タイガース　レプリカユニフォーム　Mサイズ　ピンク　ミズノ　TORACO
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース種類···レプリカユニフォーム1回試合へ行くのに着用しました。傷や汚れは見当たりません。写真の袋に入れて保管していました。断捨離中のため出品致します。トラコ野球チーム···阪神タイガース種類···レプリカユニフォーム
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