新品 YONEX ショルダーバッグ

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★型番BAG2364★撥水仕様撥水加工により一時的な雨に対応します。★RCファスナー耐摩耗に優れたYKK社製の鞄向け特殊ファスナー。★サブ機能正面ポケット、背面ポケット、内ポケット×3★サイズ36×13×30（cm）★素材ポリエステル★公式サイト価格¥5,940★発売日2023年7月中旬7月に発売されたばかりの新作です。テニス、バトミントン、卓球などスポーツされる方ぜひ♪✱小さく折りたたんで発送させて頂きます。ご理解いただける方ご購入よろしくお願いします☺️