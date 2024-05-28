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新品 YONEX ショルダーバッグ
商品番号 K48917533015
商品名

新品 YONEX ショルダーバッグ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★型番BAG2364★撥水仕様撥水加工により一時的な雨に対応します。★RCファスナー耐摩耗に優れたYKK社製の鞄向け特殊ファスナー。★サブ機能正面ポケット、背面ポケット、内ポケット×3★サイズ36×13×30（cm）★素材ポリエステル★公式サイト価格¥5,940★発売日2023年7月中旬7月に発売されたばかりの新作です。テニス、バトミントン、卓球などスポーツされる方ぜひ♪✱小さく折りたたんで発送させて頂きます。ご理解いただける方ご購入よろしくお願いします☺️
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