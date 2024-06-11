貴重！　イチロー 直筆サイン 3000本安打ポスター ミルクリーク社証明書付

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商品詳細
この度は、数ある出品物から御覧いただきましてありがとうございます。出来る限り誠意をもって対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。こちらの商品はとても希少なイチロー選手の直筆サイン入り2016年メジャー通算3000本安打ROADTO3000本安打ポスター両面印刷ポスターのイチロー側にサインが入っています。3000本安打年、2016年に書かれたサインでとても貴重です。イチローと独占サイン契約を結ぶ米ミルクリーク社の証明書付きイチロー公認ホログラムシール付きサイズ素人採寸で約になります縦 280mm横 354mmまた、サイン、ポスター全てとても綺麗な状態だと思いますが、あくまでも、中古ということなので完品をお求めの方はご入札をご遠慮いただきますようにお願い致しますゆうゆうメルカリ便配送無料大谷翔平WBC実使用
http://narcologia.ru/goods/capitation572508.html
http://narcologia.ru/goods/reboot368036.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford385573.html
貴重！ イチロー 直筆サイン ピッチング写真 ミルクリーク社証明書付 ...
貴重！ イチロー 直筆サイン 第1回WBCの写真 ミルクリーク社証明書付 ...
貴重！ 非売品 イチロー 直筆サイン 3000本安打ポスター 証明書付 ...
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貴重！ イチロー 直筆サイン 第1回WBCの写真 ミルクリーク社証明書付-
限定品 貴重 イチロー 直筆サイン 3000本安打ポスター ミルクリーク社 ...
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スーパーセール 貴重 イチロー 直筆サイン 3000本安打ポスター ミルク ...
最大50％オフ！ 貴重 イチロー 直筆サイン 3000本安打ポスター ミルク ...
イチロー直筆トリプルサイン入り MLB通算3000本安打新記録達成記念 ...
ミントモール / MINT 渋谷店 / ミルクリーク社 イチロー&ピート ...
インターナショナルダイレクトストア 貴重！ イチロー 直筆サイン 第1 ...
イチロー直筆サイン入りキャンバス*鑑定済み*『3000本』 – STAR GRAPHS
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貴重！ イチロー 直筆サイン ピッチング写真 ミルクリーク社証明書付 ...
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イチロー直筆サイン入りキャンバス*鑑定済み*『3000本』 – STAR GRAPHS