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SIMグローレ　ドライバー
商品番号 M81851308102
商品名

SIMグローレ　ドライバー
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 13,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テーラーメイドSIMグローレのドライバーです。シャフトはグラファイトデザインツアーADのDI−6です。スペックは312グラム、45インチ、バランスD1となっています。グリップは少し擦り減ってきていますがまだ交換しなくても大丈夫です。ヘッドは比較的綺麗ですが、オシリ側の白色部分に塗装欠けがあります。多少でしたら値下げ可能ですヘッドカバーあり。状態普通。NC.NRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/peroration979515.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle633325.html
http://narcologia.ru/goods/reflector456764.html

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