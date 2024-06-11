SIMグローレ　ドライバー

テーラーメイドSIMグローレのドライバーです。シャフトはグラファイトデザインツアーADのDI−6です。スペックは312グラム、45インチ、バランスD1となっています。グリップは少し擦り減ってきていますがまだ交換しなくても大丈夫です。ヘッドは比較的綺麗ですが、オシリ側の白色部分に塗装欠けがあります。多少でしたら値下げ可能ですヘッドカバーあり。状態普通。NC.NRでお願いします。



テーラーメイド SIM グローレ ドライバーの試打レビュー 口コミ・評価 ...



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SIMグローレ レディースドライバー | labiela.com



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