大谷翔平Rookie of the year記念セット

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商品詳細
お値下げしました。以前、野球関係者様よりの購入です。メジャーリーグでMVPを取得したエンゼルスの大谷翔平選手の新人王を受賞したときに、記念して発売されたカードセットです。フォトサイン色紙×2特性箔押しホルダー×1特性箔押しポストカード×2特性ポストカード×24ゴールドメタリックプレート×1限定品ですので、入手困難だと思います。ファンの方はどうぞご連絡ください。
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