ジュノ 2017S/Sアーティスト メイキングブック【ファンクラブ会員限定】

【ご覧いただいてありがとうございます。まずはプロフご一読下さい】2PMジュノ2017S/Sアーティストメイキングブックファンクラブ会員限定何度か読んだ後本棚に置いたままにしていた為大きな傷などはありませんが外カバーに若干経年劣化が見られます。本体のメイキングブックはキレイです。・保管時、持ち運び時のスレ傷・経年劣化・検品見落とし等々ご了承の上、細かな傷、スレ等気にされる方神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮ください※お値下げ\u0026同梱\u0026専用はご容赦いただいています。申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。※購入前メッセージ不要です#2pm#2pmジュノ#JUNHO#Hottest#アーティストメイキングブック#CD・DVD



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