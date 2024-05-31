【新品未使用】MNTIS マンティス　ラケットバック

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新品未使用です。■メーカー名：マンティス■商品名：【JB1601】6本入りサイズ■素材：ポリエステル■価格：9,800円＋税■カラー：ブラックXレッド■サイズ：W80×H34×D22cm(50L)■機能：2BOX構造、両サイド表側小物入れポケット、脱着式シューズ袋付き、底部リフレクター機能折りたたんで、発送します。ご了承ください。お値引きはご容赦願います。種類···ラケットバッグ用途···硬式