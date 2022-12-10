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【超美品】 マンチェスターユナイテッド ユニフォーム プラシャツ ウェア
商品番号 V21945423563
商品名

【超美品】 マンチェスターユナイテッド ユニフォーム プラシャツ ウェア
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

adidas製、イングランドプレミアリーグ、マンチェスターユナイテッドのウェアです。ロゴ、エンブレム、肩のラインがラバー素材でできています。サイズはＭで、着丈68身幅47です。ピチッとしたタイプなので若干小さめかもしれません。あまり出回る事の無いブラックのカッコいいウェアなのでいかがでしょうか。マンＵ　ユナイテッド　レアルマドリードレアルミランACミランインテルローマバルセロナパリサンジェルマンバイエルンミュンヘン　ドルトムントリバプール　アーセナル　トットナム　チェルシー　レスター　マンチェスターシティ　　ブライトン　ベッカム　ルーニー　クリスティアーノロナウド　ロナウド　ギグス　スコールズスコールズ　ファーディナンド　　香川真司　パクチソン　朴智星　カントナ　ロイキーン　ファーガソン　アンブロ　プーマ　ナイキ
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