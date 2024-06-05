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LUXILON アルパワー　1.30mm 12Mカット3張分　ノンパッケージ
商品番号 R81066120343
商品名

LUXILON アルパワー　1.30mm 12Mカット3張分　ノンパッケージ
ブランド名 ルキシロン
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カテゴリ:硬式テニス色:シルバー系ブランド:LUXILON商品の状態:未使用こちらは、硬式テニスに使用する、ルキシロンLUXILONアルパワー1.30mm12Mカット3張分のノンパッケージ商品です。アルパワー(1.25mm)は偽物がフリマアプリに大量に出品されていますが、こちらは1.30mmのため安心してご購入いただけます。印字もされていますので本物で間違いありません。ゲージ:1.30mm長さ:12Mセット数:3張分
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