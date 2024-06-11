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ポケモンカード YuNAGABA 未開封 プロモパック イーブイ 4パックセット
商品番号 C46930363443
商品名

ポケモンカード YuNAGABA 未開封 プロモパック イーブイ 4パックセット
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,379 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封4パックのセットになります。「安心のメルカリ便にて発送いたします」即購入ＯＫです値下げ交渉不可専用出品不可トラブル防止の為、状態を細かく気にされる方の購入はご遠慮ください。。何か気になることがあった場合は必ず購入前にお問い合わせくださいm(__)m
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