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オリックス・バファローズ\u0026デサント　コラボトートバッグ
商品番号 J95685122836
商品名

オリックス・バファローズ\u0026デサント　コラボトートバッグ
ブランド名 デサント
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロ野球チーム、オリックス・バファローズとデサントがコラボした、特製のトートバッグです。コレクション整理のため、出品します。色はネイビーで、サイズは写真に写っているタグに記載があります。たくさんのポケットが付いていますので、多くの荷物を整理して持つことが出来ますし、バファローズのマークやロゴが大々的に描かれているデザインではありませんので、普段使いも十分に可能かと思います。発送時は、二つに折りたたんで発送しますので、ご了承下さい。写真の通り、新品・未開封です。野球チーム···オリックス・バファローズ
http://narcologia.ru/goods/tenet641663.html
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