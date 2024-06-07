1951年日本プロ野球◆ワールドシリーズ記念バッジ

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商品詳細
◆昭和26年開催されたワールドシリーズで大会役員等に配布されたバッジです。◆当時はワールドシリーズの名称でしたが、現在の日本シリーズです。 1951年10月10日から10月17日まで行われた第2回プロ野球日本選手権シリーズは、初めてセ・リーグを制した、水原茂監督率いる読売ジャイアンツと、初のパ・リーグを制した山本一人監督率いる南海ホークスとの対決となり、10月に後楽園球場と大阪球場で行われました。
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