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Prince テニスシューズ カーペット用
商品番号 A46363160354
商品名

Prince テニスシューズ カーペット用
ブランド名 プリンス
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PrinceテニスシューズWIDELITEADVANCEHCDPS222対応コート···カーペットサイズ22.5㎝7月に購入しましたが、サイズが合わなかったため出品します。インドアのカーペットコートで10分程試しました。箱に入れて発送します。サイズ···22〜22.5cm
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