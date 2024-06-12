Prince テニスシューズ カーペット用

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商品詳細
PrinceテニスシューズWIDELITEADVANCEHCDPS222対応コート···カーペットサイズ22.5㎝7月に購入しましたが、サイズが合わなかったため出品します。インドアのカーペットコートで10分程試しました。箱に入れて発送します。サイズ···22〜22.5cm
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