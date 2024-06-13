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坂本勇人　プレーヤーズタオル　黒
商品番号 O76013938502
商品名

坂本勇人　プレーヤーズタオル　黒
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···読売ジャイアンツヨウジヤマモトコラボ期間ブラックシリーズで販売されたものです。坂本勇人選手のプレーヤーズタオル黒です。開封済みですが使用回数はゼロなので汚れなど特にございません。その他のお問い合わせ、値下げ等はコメント欄までお願い致します。
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