坂本勇人　プレーヤーズタオル　黒

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商品詳細
野球チーム···読売ジャイアンツヨウジヤマモトコラボ期間ブラックシリーズで販売されたものです。坂本勇人選手のプレーヤーズタオル黒です。開封済みですが使用回数はゼロなので汚れなど特にございません。その他のお問い合わせ、値下げ等はコメント欄までお願い致します。
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