タティスJr パドレス 直筆サインボール ホログラム付　公式

タティスジュニア直筆サイン入りMLB公式球直筆サインを証明するホログラム付サインボールになります。ホログラム番号は悪用防止の為に隠してあります。値下げは考えておりません。宜しくお願い致します。



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