期間限定セール ソフトテニス ラケット エフスピード v-01

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商品詳細
8/30までの限定価格です。●ミズノMIZUNOエフスピードv-01ソフトテニスラケット●グリップサイズ：OU※元グリなし●状態：写真の通り一部擦り傷がありますが大きな傷やひび割れなどはありません。●ガット:縦ポリアクション横sファング30ポンド１ヶ月ほど前に張り替えてから1度も使用していないのでそのままお使い頂けると思います。
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