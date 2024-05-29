【新品未使用・タグ付き】清水エスパルス 2021年度ユニフォーム　Mサイズ

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【新品未使用・タグ付き】清水エスパルス2021年度ユニフォーム Mサイズ購入後は暗所で保管しておりました。購入してから袋からも出しておりません。エスパルスの新品未使用のこちらのユニフォームの他のサイズや同じサイズの別のユニフォームも出品しておりますので、ご覧になってください。（売り切れてたら申し訳ございません）尚、申し訳ありませんがコメント欄にての値下げ交渉はご遠慮ください。定価16,500円【検索用】Jリーグコンサドーレ札幌ベガルタ仙台モンテディオ山形アルビレックス新潟栃木SCザスパ草津鹿島アントラーズ水戸ホーリーホック柏レイソルジェフ千葉浦和レッズ大宮アルディージャFC東京東京ヴェルディ町田ゼルビアヴァンフォーレ甲府横浜fマリノス横浜FC川崎フロンターレ湘南ベルマーレ清水エスパルスジュビロ磐田名古屋グランパス松本山雅FC岐阜京都サンガヴィッセル神戸ガンバ大阪セレッソ大阪ファジアーノ岡山サンフレッチェ広島徳島ヴォルティスアビスパ福岡大分トリニータサガン鳥栖ロアッソ熊本鹿児島ユナイテッドFC琉球静岡ダービー静岡三国決戦