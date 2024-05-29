【新品】チャングンソク　ベアブリック　4つセット(おまけ付き)

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即購入可24時間以内匿名発送バラ売り不可数年前にZshopで購入新品未使用品です。箱が開いてる事と、自宅保管とゆう事をご理解いただける方のみご購入お願い致します。おまけにFIATのミニカーのおもちゃつけてます。(写真⑥⑦枚目)ショッパーの袋付き。中身のチョコレートはないです。パソコンやスマホ、お部屋の照明等によって実際の商品と色味が異なる場合がございますが、ご理解ください。商品一覧はこちらから#リリィ_jks#チャン•グンソク#グンちゃん