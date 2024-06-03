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中川圭太 ボブルヘッド人形
商品番号 G81785596695
商品名

中川圭太 ボブルヘッド人形
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロ野球オリックスバファローズ、中川圭太のボブルヘッド人形です！京セラドームで観戦した際に複数もらったので、球場へ行けない方へお譲りします！Bs夏の陣のレプリカユニフォームもありますので、欲しい方は+1000円でお付けします！購入希望の方はプロフ確認後購入お願いします!チーム...オリックス・バファローズ
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