中川圭太 ボブルヘッド人形

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商品詳細
プロ野球オリックスバファローズ、中川圭太のボブルヘッド人形です！京セラドームで観戦した際に複数もらったので、球場へ行けない方へお譲りします！Bs夏の陣のレプリカユニフォームもありますので、欲しい方は+1000円でお付けします！購入希望の方はプロフ確認後購入お願いします!チーム...オリックス・バファローズ
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