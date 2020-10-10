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メッシ バルセロナ ユニフォーム 正規品 アルゼンチン PSG インテルマイアミ
商品番号 X59846361577
商品名

メッシ バルセロナ ユニフォーム 正規品 アルゼンチン PSG インテルマイアミ
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 4,840 円
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商品詳細

リオネルメッシバルセロナ12-13シーズン正規品ユニフォーム未使用Mサイズ即購入OKです。24時間以内に発送します。着用は無く、カバーに入れて大切に飾っていました。他にもメッシのユニフォームを出品していますので、ご覧下さい。未使用ですが素人保管のためご理解頂ける方のみ、宜しくお願い致します。返品は出来ません。FCバルセロナ　アルゼンチン　パリサンジェルマンサッカーフットサルワールドカップチャンピオンズリーグコパアメリカネイマールスアレスシャビイニエスタロナウジーニョマラドーナレヴァンドフスキクリスティアーノロナウドレアルマンチェスターユナイテッドマンチェスターシティユヴェントスJリーグ得点王FIFAウイイレ日本代表J1J2J3
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