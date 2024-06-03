ミズノプロ オプションオーダー　投手

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商品詳細
ミズノプロの投手グラブです。オプションオーダーの商品です。使用する予定がありませんので出品します。画像のように個人名の刺繍はありません。キップレザーです。利き手・特徴···右利き用競技の種類···硬式用途・種類···ピッチャー用
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