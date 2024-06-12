USJ SUPER NINTENDO WORLD トコトコマリオ　ドカンセット

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商品詳細
USJSUPERNINTENDOWORLDトコトコマリオ ドカンセット ユニバーサルスタジオジャパンUSJで購入後、開封し飾っていた時期もありますが、現在は箱にしまって保管しておりました。本体は傷汚れもなく綺麗な状態です。画像にありますが、箱には傷凹みがございます。ダンボールに入れて発送いたします。あくまで中古品のため、気になる方はご購入をお控えください。#ユニバーサルスタジオジャパン#ユニバ#USJ#ニンテンドーワールド#任天堂#ニンテンドー#マリオ#スーパーマリオ#スーパーマリオブラザーズ
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