TOSO ロールスクリーン(ウォッシャブル) ブラケット、説明書付き

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クリーム色幅:82cm高さ:238cm素人計測です。2018年、注文住宅建築した際にハウスメーカーに取り付けていただきました。(おそらく、オーダーサイズです)先日、リフォームで仕切りを増設し、使用しなくなったため出品します。来客宿泊時のみ使用(5、6回寝る時のみ)￼していたため、新品同様の綺麗さです。普段ヒモは、子どもの手の届かない高さで結んでいたので、ヒモの状態もいいです。同じ大きさのものが2つあるため、セット購入の場合は、1000円割引させていただきます。