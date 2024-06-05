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阪神タイガース　琉球ガラス　グラス　ペア
商品番号 B59480865982
商品名

阪神タイガース　琉球ガラス　グラス　ペア
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース×琉球ガラス村コラボのペアグラスです。未使用•新品美しい琉球ガラスに、控えめにタイガースマークが付いていてとても爽やかです。(写真5で写っているのはシールです。ご使用される時に剥がせます)とても綺麗なグラスに一目惚れして購入しましたが、同じようなグラスが他にもある為、こちらは未使用のまま保管していました。ぶ厚めで、手に馴染みも良くとても使い易そうだと思います。阪神タイガースオリジナルです。
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http://narcologia.ru/goods/mythic944235.html
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