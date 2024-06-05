阪神タイガース　琉球ガラス　グラス　ペア

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阪神タイガース×琉球ガラス村コラボのペアグラスです。未使用•新品美しい琉球ガラスに、控えめにタイガースマークが付いていてとても爽やかです。(写真5で写っているのはシールです。ご使用される時に剥がせます)とても綺麗なグラスに一目惚れして購入しましたが、同じようなグラスが他にもある為、こちらは未使用のまま保管していました。ぶ厚めで、手に馴染みも良くとても使い易そうだと思います。阪神タイガースオリジナルです。