カメイガラス　クリスタルダルク　色被せ切子　冷酒グラス　お猪口　硝子　酒盃　5個

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切り子 切子 切り子グラス 切子グラス冷酒グラス ガラス 盃 酒杯 硝子 ガラスお猪口 ぐい飲み 硝子盃 ガラス盃 カメイガラス グラス クリスタルダルク 切子グラス サファイアクリスタル 切子 ブルー 冷酒グラス お猪口 杯 酒杯色被せ切子 冷酒グラス 酒盃 5個口径 約5.4cm高さ 約5.5cmデザインの異なった、5種類のグラスです。輝きが美しいので、鑑賞用としても。この色被せ切子は、世界最大のクリスタルメーカー、フランスのクリスタル・ダルクとカメイガラスの共同開発より誕生。フランスの卓越した技術と日本の繊細な感覚が織りなすクリスタルダルクの、華やかで高貴なブルーの色被せにきらめくカットは、伝統的でありながらモダンな生活にもフィットするデザインです。廃盤品です。お箱は破棄しています。新品未使用、キズ欠け無く綺麗です。1個にシールが付いています。◆お値下げ不可でお願い致します。自宅保管にご理解のある方のご購入を、お願い致します。切子グラス キリコグラス 切り子グラスカメイガラス KAMAYクリスタルグラスクリスタルダルク クリスタル・ダルク色被せ切子 色被せ切り子色被切子 色被切り子 青色 サファイアサファイアブルー ブルー切子 切り子 グラス コップササキガラス 東洋佐々木ガラスササキクリスタル クリスタルガラスクリスタルグラス クリスタルダルクホヤクリスタル HOYA アデリア 廣田硝子ヒロタガラス クリスタルガラス 硝子 グラス コップ ガラス食器 クリスマス食器 クリスマス冷酒グラス 廃盤 廃盤品希少 希少価値 レトロ レトロ感大正浪漫 大正浪漫硝子 大正浪漫硝子大正浪漫グラスカラー...ブルー